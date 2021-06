Benjamin Netanyahu nach 12 Jahren nicht mehr Regierungschef von Israel

Neuer Regierungschef gewählt : Ära von Benjamin Netanyahu nach 12 Jahren beendet

Das israelische Parlament hat am Sonntagabend den rechtskonservativen Politiker Naftali Bennett zum Regierungschef gewählt. Leidtragender ist der bisherige Premier Benjamin Netanyahu

Das israelische Parlament hat das Ende einer Ära besiegelt: Die Knesset bestimmte am Sonntagabend den rechtsgerichteten Politiker Naftali Bennett zum Nachfolger von Regierungschef Benjamin Netanjahu, der das Land zwölf Jahre lang ununterbrochen regiert hatte. 60 der insgesamt 120 Abgeordneten stimmten für eine neue Links-Rechts-Regierungskoalition aus acht Parteien, 59 Abgeordnete votierten dagegen.

Bennett will zwei Jahre lang Regierungschef bleiben und das Amt danach an den bisherigen Oppositionsführer Jair Lapid von der liberalen Mitte-Partei Jesch Atid (Es gibt eine Zukunft) abgeben. Ausser Jesch Atid und Bennetts nationalistischer Jamina-Partei gehören dem neuen Regierungsbündnis unter anderem die linke Meretz-Partei und die konservativ-islamische Raam-Partei an.