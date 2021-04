Nach CL-Pleite gegen PSG : Ärger bei Bayern – verlässt Trainer Flick die Münchner im Sommer?

Nicht erst seit der 2:3-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League brodelt es bei Bayern München hinter den Kulissen. Ein Machtkampf zwischen Trainer Hansi Flick und Sportchef Hasan Salihamidzic droht.

Dabei sind die Münchener das bessere Team, erarbeiten sich Chancen in Hülle und Fülle. Am Schluss ist es ein von den Superstars Neymar und Mbappé angeführtes PSG, das sich mit einem 3:2-Sieg eine hervorragende Ausgangslage fürs Rückspiel in Paris verschafft. An der Säbener Strasse ist dafür plötzlich richtig Feuer unterm Dach!

Flick sauer auf Salihamidzic

Dabei war die Münchner Welt am Wochenende eigentlich noch ganz in Ordnung. Auswärts bei Verfolger Leipzig gabs für den deutschen Rekordmeister einen knappen 1:0-Sieg zu bejubeln. Mit neu sieben Punkten Vorsprung auf Rang zwei ist der neunte Meistertitel in Serie wohl in trockenen Tüchern. In seinen gerade einmal eineinhalb Jahren an der Seitenlinie der Bayern wäre es für Flick der siebte und vielleicht letzte Titel. Spätestens nach gestern stehen die Zeichen eher auf Abschied. Denn trotz eines Vertrags bis 2023 lässt der Bayern-Trainer Reporter-Fragen zu seiner Zukunft schon länger unbeantwortet.