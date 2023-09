Ärger mit Andreas Glarner: X sperrt Nationalrätin Meret Schneider – «unwiderruflich»

Grünen-Nationalrätin Meret Schneider wurde am Dienstag auf X gesperrt. Die Social-Media-Plattform reagierte auf einen Beitrag, den Schneider zum Thema Populismus schrieb.

Das X-Konto (ehemals Twitter) der Grünen-Nationalrätin Meret Schneider ist am Dienstag gesperrt worden – «unwiderruflich», wie Schneider selbst gegenüber 20 Minuten erklärt.

Was ist passiert?

Am Montag schrieb die Politikerin einen Tweet zum Thema Populismus, den nach ihren eigenen Angaben, SVP-Nationalrat Andreas Glarner «völlig verdreht» hat.

«Daraufhin hat sich die Meute gemeldet und mich beschimpft», sagt die Nationalrätin. Der Tweet sei anschliessend bei X gemeldet worden. In der Folge erhielt Schneider ein E-Mail des US-Unternehmens, in dem ihr mitgeteilt wurde, dass der Inhalt ihres Beitrags gegen die Regeln verstosse und das Konto darum nun geschlossen werde.

Schneider erhob Einspruch – vergebens. X teilte weiter mit, dass jedes neue Konto, das sie versuche zu eröffnen, ebenfalls gesperrt werde. Sie solle zudem auf weitere Aktivitäten auf der Social-Media-Plattform verzichten, hiess es.

Worum ging es genau im Tweet?

Es begann mit einer Umfrage, über die 20 Minuten am Sonntag berichtete . «Wie steht es um die Schweizer Demokratie?», hatte die ursprüngliche Frage der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft gelautet. Die Antworten waren klar: Populismus, Polarisierung und Zersplitterung sind die drei Dinge, die die Menschen am Schweizer Politsystem am meisten nerven.

Das Resultat nahm Nationalrätin Schneider zum Anlass, ihre Follower und Followerinnen auf X dazu aufzurufen, sich zum Thema zu äussern. «Schreib jetzt deine Online-Kommentare, warum die Polarisierung und der Populismus wirklich das Hinterletzte sind und man die überbezahlten Politfratzen an ihrer eigenen verdammten Bundesterrasse erhängen sollte!!! (Grossbuchstaben nicht vergessen).»

Liess Andreas Glarner den Account von Schneider sperren?

Nein, wie er selbst auf Anfrage erklärt. Empört über den Tweet ist er dennoch. «Politische Konkurrenten erhängen? Ich verstehe die Ironie dahinter nicht, das ist ein Gewaltaufruf», sagt er. In seinem Umfeld seien alle erschüttert gewesen. «Das sei eine Verrohung der Sitten», so Glarner. Er fordert sogar Schneiders Rücktritt.

Hat die Sperre etwa mit Mass-Voll-Präsident Nicolas A. Rimoldi zu tun?

Nein – obwohl ein Tweet von Rimoldi am Dienstag das fast annehmen lässt. «Breaking: Nach wiederholten Aufrufen zu Gewalt sperrt X Messer-Meret Schneider! So jemand hat keinen Platz in der Schweizer Demokratie.»

Konkret meint Rimoldi eine Episode von Anfang April dieses Jahres, als er dafür plädierte, dass in der Schweiz verdeckt und ohne Lizenz Schusswaffen getragen werden dürfen. Nationalrätin Schneider antwortete auf X: «Ah was, in Notwehr erstech ich den Rimoldi auch mit dem Sackmesser.»