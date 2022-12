Vor dem Nati-Kracher gibt es Ärger um Cristiano Ronaldo

Was macht Cristiano Ronaldo hier? Diese Aktion bei der WM sorgte für Verwirrung.

Am Dienstag spielt die Schweiz im WM-Achtelfinal gegen Portugal.

Es grenzt schon fast an eine Majestätsbeleidigung ihres jahrelangen Staatshelden: Die portugiesischen Fans wollen Cristiano Ronaldo gegen die Schweiz nicht in der Startaufstellung sehen (20 Uhr, live bei uns). Dies geht aus einer Umfrage der grössten portugiesischen Sportzeitung «A Bola» hervor. Gleich 70 Prozent sprachen sich gegen einen Startelf-Einsatz des Superstars aus.

Trainer Fernando Santos wollte sich am Tag vor dem Achtelfinal noch nicht festlegen, ob Cristiano Ronaldo gegen die Schweiz spielt

Spielt Ronaldo gegen die Schweiz?

«Wenn er von Beginn an spielt, muss er liefern, Tore schiessen und mit den Fans Frieden schliessen», erklärt der bekannte portugiesische Sportmoderator Nuno Luz gegenüber 20 Minuten. Der Journalist hat ein enges Verhältnis zu Cristiano Ronaldo und sagt: «So eine Stimmung gegen Cristiano hat es in Portugal noch nie gegeben.» Sollte er auch gegen die Schweiz enttäuschen, könnte er seinen Stammplatz verlieren. «Die Portugiesinnen und Portugiesen glauben erstmals, dass die Qualität im Team ohne Ronaldo höher ist», so Luz.