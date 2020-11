Nationalräte unter Druck : Ärger um virtuelle Abstimmung

Trotz Quarantäne: Nationalrätinnen und Nationalräte wollen abstimmen. Im Winter sollen deshalb abwesende Parlamentarier virtuell an den Sitzungen teilnehmen können. Ob das bis zur Wintersession aber tatsächlich möglich ist, ist unklar. Das sorgt für Unverständnis.

«Ich habe bereits am 9. März vorgeschlagen: Man muss jetzt eine digitale Sessionsmöglichkeit aufbauen » – Martin Baeumle, Nationalrat der GLP Zürich.

« Ich will betonen, hier geht es wirklich nur um die Notsituation, wo man sehr viel Massnahmen ergriffen hat, dass man da eine Möglichkeit für einzelne Parlamentarier findet » – Marianne Binder-Keller, Nationalrätin der CVP Aargau.

Auch die Parlamentarier sind vom Coronavirus betroffen. Zehn von ihnen konnten an der letzte Sitzung nicht teilnehmen, weil sie krank waren oder in Quarantäne. Ihre Stimmen fehlten bei den Abstimmungen. Das soll bei der Wintersession nicht mehr so sein , d enn für gewisse Geschäfte braucht es ein absolutes Mehr. Fallen mehrere Parlamentarier aus, wird das kaum erreicht. Ein mehrheitsfähiger Entscheid, mit über 100 Stimmen, kommt somit nicht zustande. D a rum sollen die Parlamentarier virtuell abstimmen können .