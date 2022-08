St. Gallen: Ärger wegen Stadtbrunnen – «mehrere Fische und Enten gestorben»

1 / 6 Die Voliere im Stadtpark in St. Gallen steht mitsamt dem Weiher unter Denkmalschutz. 20min/ News-Scout Das Wasser, welches für den Weiher und die darin lebenden Tiere benutzt wird, stammt vom Flüsschen Steinach. 20min/ News-Scout Nun jedoch muss sich die Voliere Gesellschaft das knappe Wasser über den Sommer mit einem Brunnen an der Lämmlisbrunnenstrasse teilen. 20min/ Leo Butie

Darum gehts In der Voliere im Stadtpark St. Gallen sind kürzlich mehrere Fische und Tauchenten gestorben.

Der Grund: Die Wasserspeisung muss mit einem Brunnen geteilt werden.

Im Sommer führt dies zu Wasserknappheit und verstopften Leitungen.

Der Präsident der Voliere Gesellschaft bittet die Stadt vergeblich um Hilfe.

Die Voliere im Stadtpark in St. Gallen wurde 1936 gebaut und steht mitsamt dem Weiher und den Gebäuden rundherum unter Denkmalschutz. Der Weiher der Voliere erhält das benötigte Wasser von der Steinach, dem Flüsschen, das mehrheitlich unterirdisch durch St. Gallen fliesst und schliesslich in Steinach SG in den Bodensee mündet.

Die Voliere muss sich das Wasser der Steinach mit einem Brunnen bei der Kantonsschule teilen. Dadurch entsteht im Sommer eine Wasserknappheit, woraufhin dann neben dem üblen Geruch auch Tiere in der Voliere sterben. Christian Müller, Präsident der Voliere Gesellschaft, ist darüber entsetzt und verzweifelt. «Mehrere Fische und Tauchenten sind gestorben», so Müller. «Im Winter bringt die Wasserfassung, die für die Voliere gebaut wurde, sehr viel und auch genügend Wasser. Im Sommer ist das jedoch nicht möglich, weil der Brunnen an der Lämmlisbrunnenstrasse das Wasser abzieht und die Düsen dauernd verstopft sind», so der Präsident der Voliere Gesellschaft. Dadurch kommt im Weiher der Voliere weniger Wasser an.

Stadt will keine zweite Leitung bauen

«Ich versuche schon lange, mit der Stadt zu verhandeln, damit man das Problem lösen kann, aber die Stadt ist weiterhin nicht gewillt, eine zweite Leitung für den Brunnen, bei dem das Wasser direkt auf die Strasse rausläuft, zu bauen», so Müller.

Zudem gibt es ein weiteres Problem: Der Springbrunnen vom Weiher in der Voliere laufe mit Schmutzwasser, deshalb müsse die Gesellschaft die Filter jeden Tag zwei bis drei Mal reinigen. «Die Reinigung des Weihers nimmt über 200 Arbeitsstunden im Jahr in Anspruch. Das ist ein sehr hoher Aufwand, den wir mit Spendengeldern finanzieren müssen», erklärt Müller.

Kein Grund, den Brunnen abzustellen

Jakob Willi, Zuständiger beim Hochbauamt, kennt das langjährige Problem mit der Voliere. Auch seine Vorgänger haben versucht, eine Lösung für dieses Problem zu finden. Er sagt, es sei aus finanzieller Sicht schlichtweg nicht möglich, den Anforderungen von Christian Müller gerecht zu werden.

Vor einigen Jahren hatte man ein Projekt ausgearbeitet, das die Voliere mit Wasser versorgen soll. Es handelt sich zwar nicht um Trinkwasser, aber das Wasser ist dennoch für die Voliere geeignet. «Die Wassermenge, die von einem Fliessgewässer zu entnehmen ist, ist kantonal geregelt und darf nicht überschritten werden», sagt Willi zu 20 Minuten.

Aus kostentechnischen Gründen habe man sich damals entschieden, den Brunnen an der Lämmlisbrunnenstrasse auch in dieses Projekt zu integrieren. «Das Projekt wurde damals nach Berechnungen und Überprüfungen als gut befunden und aufgegleist. Es entspricht dem, was damals abgemacht wurde», so Willi. Den Brunnen an der Lämmlisbrunnenstrasse abzustellen, komme für die Stadt nicht in Frage, da es dafür keinen Grund gebe.

