Wengen: Luca Aerni ist heiss, Ramon Zenhäusern freut sich

Aerni verpasst in Adelboden das Podest nur knapp und wird Fünfter. SRF

Darum gehts Nach Adelboden folgt mit dem Slalom in Wengen das zweite Heimrennen innert einer Woche.

Für den Berner Luca Aerni sind diese beiden Slaloms etwas Spezielles.

In Wengen warten die Schweizer Fans seit 35 Jahren auf einen Heimsieg im Slalom.

Mit einem starken Ergebnis aus dem ersten Heimrennen in Adelboden (Fünfter im Slalom) reist Luca Aerni an das zweite Schweizer Highlight: nach Wengen. Im Slalom am Sonntag will der Berner, der aus Grosshöchstetten stammt, in Châtel-Saint-Denis (Fribourg) geboren wurde und einen Grossteil seiner Jugend in Crans-Montana (Wallis) verbrachte, erneut angreifen und wenn möglich dieses Mal den Sprung aufs Podest schaffen. « Ich habe die Sicherheit, dass ich weiss, was ich machen muss, um schnell zu sein. Und wenn ich das umsetze, dann passte es noch immer diese Saison », sagt Aerni.

Dem 28-Jährigen, der seit 2013 im Weltcup aktiv ist, fehlt noch der erste Sieg. Nun steht das Rennen in Wengen an, wo der letzte Schweizer Erfolg im Slalom bereits 35 Jahre her ist, damals gewann Joël Gaspoz . « Das mit Gaspoz sagte man schon, als ich die ersten Rennen hier in Wengen bestritten habe », sagt Aerni . Das spiel e i hm momentan aber keine Rolle, er will s ich auf s ich selber konzentrieren, « auf die Dinge, die ich umsetzen kann. Ich fühle mich körperlich gut, mental wieder frisch. Für Sonntag spricht nichts dagegen, dass es nicht laufen sollte », gibt er sich selbstsicher.

Zenhäusern liebt das Ambiente

Auf die Frage, welches der beiden Heimrennen ihm denn mehr liegt, sagt Aerni mit Schalk im Nacken: « Das Rennen, das ich schneller gewinne, sagt mir mehr zu. » Für ihn als Schweizer s eien diese beiden Rennen etwas Schönes und als Berner gar noch mehr. Ausserdem freut er sich, dass seine Familie hier dabei sein kann. Aerni ist glücklich, dass erneut Zuschauende am Rennen dabei sind, die die Schweizer anfeuern. Wegen der aktuellen Corona-Situation macht sich Aerni keine Sorgen: « Wir wurden und werden gut geschützt und h aben extra Ausgänge für uns, durch die wir rausk ö nnen. Da müssen wir auch nicht durch die Leute durch. »

Luca Aerni freut sich auf das zweite Heimrennen innerhalb einer Woche. REUTERS

Auch der W alliser Ramon Zenhäusern freut sich auf den Slalom, aus etwas anderen Gründen: «E s is t cool in Wengen , schon von der Tradition her . E s ist s peziell zwischen Misth a ufen und Bauernhöfen und durch den Wald hindurchzufahren. Ich mag das sehr. » Bei so viel Selbstvertrauen steht einem ersten Schweizer Slalom-Podestplatz im vierten Rennen dieser Saison ja nichts mehr im Weg. Zwei vierte Plätze durch Daniel Yule (Val d’Isère) und Zenhäusern (Adelboden) konnte Swiss-Ski bisher verbuchen.