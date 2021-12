Offiziell erst ab Januar erhältlich – Ärzte beginnen, Kinder zu impfen 

Hier wartet ein Kind in einem Spital in Madrid auf seine Impfung. (15. Dezember 2021)

Am 10. D ezember hat Swissmedic dem Corona-Impfstoff für Kinder d ie Zulassung in der Schweiz erteilt. Eingetroffen aber i st er i mmer noch nicht – zu erwarten ist, dass der Impfstoff für Kinder ab Januar 2022 zur Verfügung stehen sollte. Erste Ärzte und Ärztinnen preschen nun aber vor . Einer davon ist Peter Tomasi mit einer Praxis in Wädenswil ZH. Er hat bereits einen Tag nach der Zulassung am 11. Dezember zwei Jungen mit einer Kinderdosis vom herkömmlichen Impfstoff Comirnaty von Pfizer-Biontech g eimpft. Dafür verwendete er nur ein Drittel der üblichen Dosis, also 0,1 statt 0,3 Milliliter. «Ich wollte zeigen, dass die Kinder-Impfung mit dem verfügbaren Impfstoff problemlos möglich ist», sagt Tomasi gegenüber der « Sonntags Z eitung » .