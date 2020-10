Donald Trumps Überraschungsfahrt an seinen Anhängern vorbei hat Ärzte und Experten erschüttert. Der Direktor des Instituts «Global Health» an der Yale-Universität twitterte, dass Masken zwar helfen würden, aber sie seien kein unüberwindbarer Schutz.

Ein anderer Arzt, der laut «Washington Post» eng mit dem Militärkrankenhaus verbunden ist, sagt, dass nun jede Person, die mit dem Präsidenten während der Fahrt in Kontakt war, in 14-tätige Quarantäne müsse. Dr. James P. Phillips twitterte: «Der SUV des Präsidenten ist nicht nur kugelsicher, sondern auch sicher gegen chemische Angriffe. Das Risiko, sich im Auto mit dem Virus anzustecken, ist daher sehr hoch. Die Unverantwortlichkeit ist erstaunlich.» Seine Mitarbeiter könnten krank werden, sie könnten sterben - «für politisches Theater». Das sei verrückt, so der Arzt. Er sei mit den Gedanken bei den Angestellten des Secret Service.