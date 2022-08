Gujarat (Indien) : Ärzte entfernen 15-cm-Becher, der Betrunkenem in Anus geschoben wurde

In einer aufsehenerregenden Operation holten Ärzte in Berhampur im indischen Bundesstaat Gujarat nach zehn Tagen einen stählernen Becher aus den Gedärmen eines Mannes. Bekannte hatten ihm diesen in den Körper eingeführt, als er betrunken das Bewusstsein verloren hatte.