Daher kommt der Ausdruck «shell-shocked»

Zurück vom Horror der Schützengräben, standen im Ersten Weltkrieg viele Soldaten wie von schweren Schüttelfrösten gebeutelt vor ihren Ärzten. Die sogenannten Kriegszitterer konnten sich kaum mehr selbst auf den Beinen halten. Obwohl einigen der Schrecken des Erlebten wortwörtlich ins Gesicht geschrieben stand, lastete man ihren Zustand nicht dem Kriegseinsatz an, sondern schob sie auf angebliche Charakterfehler der «Hysteriker». Dabei fanden sich die Ursachen tatsächlich im Kriegsgeschehen: Viele der Soldaten kamen aus behüteten Elternhäusern in mittleren oder oberen Schichten und waren auf die Realität in den Schützengräben schlicht nicht vorbereitet. So liess das Feuer der Granaten, der ohrenbetäubende Lärm, das massenhafte Sterben der Kameraden und die ständige Lebensgefahr viele von ihnen psychisch zusammenbrechen. Eine Reaktion, die heute als posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) bezeichnet wird.