Nach Verzehr von Sashimi

Ärzte finden Wurm im Hals einer Frau (25)

Eine Frau aus Tokio hatte über starke Halsschmerzen geklagt. Im Spital zogen ihr die Ärzte einen Bandwurm aus dem Rachen.

Dieser 3,5 Zentimeter lange Wurm befand sich im Rachen einer Frau. Sushi begeistert viele. Doch die schmackhaften Happen sind oft nicht ganz ohne. Diese Erfahrung musste auch ein 32-jähriger Portugiese vor zwei Jahren machen.

Darum gehts Nach dem Verzehr von Sushi fanden Ärtze in Tokyo einen Wurm im Hals einer Frau.

Zuvor hatte die 25-Jährige über Halsschmerzen geklagt.

Der Frau geht es mittlerweile besser.

Eine 25-jährige litt mehrere Tage an starken Halsschmerzen. Im St. Luke's International Hospitals in Tokio diagnostizierten die Ärzte jedoch keinen Infekt – sondern zogen einen 3,8 Zentimeter langen Wurm aus ihrem Hals.

Der sogenannte Spulwurm hatte sich hinter der linken Mandel der jungen Frau versteckt und so die Schmerzen ausgelöst.

Wie die behandelten Ärzte im American Journal of Tropical Medicine and Hygiene berichten, handelte es sich bei dem Parasiten um eine Larve eines Pseudoterranova azarasi im vierten Stadium. Der Wurm gelangte vermutlich über ein Stück rohen Fisch in den Rachen der Frau. Fünf Tage vorher hatte sie Sashimi gegessen. Der Pseudoterranova azarasi gehört zur Familie der Anisakis (Rundwürmer) und kann sich in rohem oder nicht durchgegartem Fisch befinden und über den Verzehr in den menschlichen Magen gelangen.

Mittlerweile geht es der 25-Jährigen wieder besser. Nach dem Entfernen des Spulwurms liessen die Symptome schnell nach.

Gefahr relativ gering

Tatsächlich kommt es immer wieder nach dem Verzehr von rohem Fisch zu einem Befall mit parasitären Würmern. Rund 700 Fälle sind laut American Journal of Tropical Medicine and Hygiene unter anderem in Japan, Südamerika und den Niederlanden bekannt. Zwar sei die Gefahr, einen Wurm in Sushi oder Sashimi vorzufinden, relativ gering, da roher Fisch sehr hohen Qualitätskontrollen unterliege. Dennoch: Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte Fisch entweder durchbraten oder ihn für mehrere Tage einfrieren, um mögliche Parasiten abzutöten.

Symptome für einen parasitären Befall können unter anderem Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall sein. Je nachdem wo sich der Wurm festsetzt, kann sich ein Befall jedoch auch durch lokale Reizungen oder Entzündungen äussern.