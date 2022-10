Zürich: «Ärzte haben noch nie so viele Tumorerkrankungen beobachtet»

Neben dem Ärztepersonal in den Spitälern ist auch das Angebot im ambulanten Bereich knapp. Hausarztpraxen laufen am Limit und müssen vermehrt neue Patientinnen und Patienten abweisen.

Angespannte Situation auf den Zürcher Notfallstationen: «Seit dem Sommer hat die Anzahl Patientinnen und Patienten in den Notfallstationen der Zürcher Spitäler deutlich zugenommen», sagt Ronald Alder, stellvertretender Geschäftsleiter des Verbands Zürcher Krankenhäuser (VZK). «Dies in Kombination mit der knappen Personalsituation auf ärztlicher und pflegerischer Seite ist für die Spitäler eine grosse Herausforderung.»

Zusammen mit dem Kanton forderten die Spitäler die Bevölkerung deshalb dazu auf, sich in nicht lebensbedrohlichen Situationen zuerst an die Hausärztin oder den Hausarzt zu wenden . Doch auch bei den Allgemeinmedizinerinnen und -medizinern herrscht Terminknappheit, denn: «Es gibt eindeutig zu wenig Hausärztinnen und -ärzte», sagt Reto Wiesli, Geschäftsleiter des Schweizer Hausärzteverbandes.

Keine Kapazität für neue Patientinnen und Patienten in Hausarztpraxen

Corona hätte die Situation für die Patientinnen und Patienten zusätzlich verschlimmert: «Bei jeder Welle wurden Untersuchungen, die nicht dringlich waren, wieder hinten angestellt.» So seien viele Vorsorgeuntersuchungen, insbesondere für die Krebsfrüherkennung, hinausgeschoben worden. Dies hatte verheerende Folgen: «Seit dem Ausbruch der Pandemie haben Ärztinnen und Ärzte noch nie so viele Tumorerkrankungen im fortgeschrittenen Stadium beobachtet», so Fasshauer.

Auf die Vorsorgeuntersuchungen hingewiesen wird man in der Regel bei der Hausärztin oder beim Hausarzt. Doch wer in keiner Hausarztpraxis mehr Platz findet und nur noch in Notfallpraxen oder -stationen behandelt wird, wird akut und nicht vorsorgend beraten. Die Patientinnen und Patienten erfahren nicht, in welchem Alter welche Massnahme – etwa zur Krebsfrüherkennung – durchgeführt werden sollte.