Meldeformular

Ärzte melden weniger als die Hälfte der Corona-Fälle

Nur knapp jeder zweite Corona-Fall wird von den Ärzten und Ärztinnen mittels des dafür vorgesehenen Formulars erfasst. Das obwohl sie dazu verpflichtet wären, jeden Fall innert 24 Stunden zu melden.

Das BAG steht in der Kritik – nicht erst seit am Freitag fälschlicherweise der Tod eines unter 30-jährigen Mannes am Coronavirus gemeldet wurde. Zurückzuführen war die falsche Information auf ein fehlerhaft ausgefülltes Meldeformular.