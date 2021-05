Nach Dürre : Ärzte ohne Grenzen schlagen Alarm wegen Hungersnot auf Madagaskar

Wegen der schlimmsten Dürre seit 40 Jahren verschärft sich die Hungersnot auf Madagaskar weiter. Laut Amnesty International sind über eine Million Menschen betroffen.

Im Süden der Insel Madagaskar spitzt sich die humanitäre Krise nach einer schlimmen Dürre bedrohlich zu. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) forderte am Dienstag daher eine sofortige, massive Aufstockung der Lebensmittelhilfe für die Region. Aufgrund fehlender Mittel habe das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) die Tagesrationen halbiert – manche betroffene Dörfer erreiche gar keine Hilfe.

Das WFP hatte zuvor gewarnt, dass mehr als eine Million Menschen von der schlimmsten Dürre seit 40 Jahren in dem Inselstaat vor Afrikas Ostküste betroffen seien. Auslöser seien unter anderem mehrere Dürrejahre in Folge und Sandstürme, die viele Felder unbestellbar gemacht hätten. Auch in diesem Jahr habe es bislang wenig geregnet.