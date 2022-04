Rückkehr in normale Lage : Ärzte rechnen wegen Corona mit Ansturm auf Arztzeugnisse

Heute Mittwoch entscheidet der Bundesrat voraussichtlich, dass Corona-Positive nicht mehr für fünf Tage in Isolation müssen. Problematisch, wenn man wirklich Symptome hat. Dann braucht man ab dem dritten Tag häufig ein Arztzeugnis für den Arbeitgeber oder die Taggeldversicherung. Die Hausärzte rechnen mit einem Ansturm auf die Praxen.

«Wir rechnen etwa mit zehn bis 20 Prozent mehr Anfragen in dieser Hinsicht», sagt Philippe Luchsinger, Präsident der Kinder- und Hausärzte Schweiz. Die Hausärzte sind den erwarteten Lockerungen gegenüber skeptisch. Besonders die Lockerung der Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln dürfte, so wie es bei der Fasnacht schon war, einen Schub an Erkrankungen bringen. Die Arbeitgeber sollen möglichst kulant sein und wenn es geht, nicht sofort ein Arztzeugnis verlangen, bestätigt der Arbeitgeberverband auf Anfrage von 20 Minuten.