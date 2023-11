Ärzte rieten Raphael Dwamena vor seinem Tod zum Rücktritt

Am Samstag starb der ehemalige FCZ-Star Raphael Dwamena. Er brach während des Spiels seines Vereins in Albanien zusammen. Ärzte sorgten sich zuletzt um ihn.

Darum gehts Raphael Dwamena ist tot.

Er brach auf dem Platz zusammen.

Dwamena litt an einem Herzfehler.

Ärzte rieten ihm zu einem Rücktritt.

Die Schock-Nachricht erfolgte am Samstagnachmittag. Ex-FCZ-Star Raphael Dwamena ist im Alter von 28 Jahren gestorben. Zuletzt kickte Dwamena für KF Egnatia, einen Club in der albanischen ersten Liga. Der Mann aus Ghana war auf dem Platz zusammengebrochen und regungslos liegengeblieben. Die Spieler beider Teams leisteten Erste Hilfe, kurz darauf wurde Dwamena in ein Spital transportiert. In diesem starb er.

Die Trauer ist riesig. Seine Ex-Clubs meldeten sich mit emotionalen Worten zu Wort. Und auch Schweizer Ex-Fussballer waren fassungslos. Kay Voser meinte beispielsweise: «Du bist für mich der mutigste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Du hast trotz deinem Herzleiden weiterhin deinen Traum gelebt.» Und Philipp Degen, bei dessen Agentur Dwamena auch war, sagte: «Die Nachricht von deinem Tod macht mich fassungslos.»

«Du hast Herzprobleme»

Dwamena litt an einem Herzfehler. Wegen diesem platzte einst auch ein Transfer vom FC Zürich in die Premier League zu Brighton. Seit Januar 2023 kickte er nun eben in Albanien. Er wechselte von den Old Boys Basel nach Osteuropa. Ein Transfer, von dem ihm mehrere Menschen abrieten. Ärzte warnten ihn – in der Schweiz und in seiner Heimat. Dr. Prince Pamboe beispielsweise.

Pamboe ist der Teamarzt von Ghanas Fussball-Nationalmannschaft, für die Dwamena acht Länderspiele (zwei Tore) bestritt. Pamboe erklärte gegenüber «TV 3 Ghana»: «Du hast Herzprobleme. Denke über deinen Rücktritt im Profifussball nach.» Und weiter: «Es ist an der Zeit, es braucht eine Neubewertung der Situation.»

Raphael Dwamena nahm Defibrillator raus

Auch Christian Schmid, Präsident von den Old Boys Basel, dem letzten Club, für den der Ghanaer in der Schweiz noch spielte, sprach über die Herzprobleme von Dwamena. Gegenüber 20 Minuten erklärte er: «Er musste bei uns wegen der Herzprobleme aufhören. Ich dachte, er habe sich einen Defibrillator einsetzen lassen, damit er wieder auf Profistufe spielen kann. Das hat er offenbar nicht getan.»

Dabei hatte sich der Fussballer 2020 einen Defibrillator implantieren lassen. Doch 2022 nahm er diesen wieder heraus. Seinen Entscheid gegen den Defibrillator erklärte er im Herbst vor einem Jahr gegenüber 20 Minuten so: «Ich habe kein Vertrauen mehr in die Technik. Ich nehme das ganze Risiko auf mich. Wenn was passiert, bin ich schuld.»