«Ethische Bedenken»: Ärzte kritisieren – «Hypnose-Ausbildung für Laien ist bedenklich»

Der Hypnosetherapeut Hansruedi Wipf bestreitet die Vorwürfe. «Wir verfolgen hohe Ansprüche an uns selber. Ethik und die Verpflichtung, immer das Beste im Sinne des Klienten zu tun, stehen bei uns an erster Stelle.»

Vorwurf wegen «unethischer Praktiken»

Wie Recherchen von 20 Minuten ergeben, hat sich auch der Präsident der Internationalen Gesellschaft für Hypnose, Mark Jensen, eingeschaltet. In einem E-Mail an den zuständigen Professor der Universität Zürich schreibt der Arzt und Psychologe, dass es «erhebliche ethische Bedenken» zu Hansruedi Wipf gebe, da dieser Laien ausbilde, die sich als Gesundheitsdienstleister ausgäben. «Sowohl in Bezug auf die klinische Praxis als auch auf die Ausbildung in Hypnose sind wir besorgt, dass er seine Verbindung zu Ihrer Universität nutzen könnte, um seine unethischen Praktiken zu legitimieren», schrieb Jensen.