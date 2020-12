1 / 7 Laut Philip Tarr, Leiter des nationalen Forschungsprogramms über Impfskepsis in der Schweiz und Co-Chefarzt der Medizinischen Universitätsklinik am Kantonsspital Baselland, sind die Vorbehalte gegenüber dem Corona-Impfstoff momentan verständlich. Kantonsspital Baselland Laut einer repräsentativen Umfrage von 20 Minuten und Tamedia wollen sich 42 Prozent der Befragten derzeit gar nicht impfen lassen . Getty Images/iStockphoto Von der Ärzteschaft und den Behörden fordert Tarr ein Umdenken: Man müsse die Sorgen der Impfskeptiker ernst nehmen und mit ihnen diskutieren. Getty Images

Darum gehts Laut einer Umfrage wollen sich über 40 Prozent der Schweizer nicht gegen Covid-19 impfen.

Für Philip Tarr, Leiter des nationalen Forschungsprogramms über Impfskepsis in der Schweiz, sind die Vorbehalte verständlich.

Ein Impfobligatorium sei aber der falsche Weg. «Mit Druck erreicht man das Gegenteil.»

Von der Ärzteschaft und den Behörden fordert er ein Umdenken: Man müsse die Sorgen der Impfskeptiker ernst nehmen und mit ihnen diskutieren. Nur mit dem kleinen Teil der Impfgegner lohnten sich Gespräche aber nicht.

Zudem müssten die Behörden ehrlicher kommunizieren. So werden etwa negative Aspekte des Impfens bisher aus Angst vor sinkenden Impfraten bewusst ausgeblendet.

800’000 Corona-Impfdosen in einer Woche: Als erstes Land der Welt hat Grossbritannien am Dienstag mit der wohl grössten Impfkampagne des Landes begonnen. Auch in der Schweiz soll es bald losgehen: Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) erwartet den Start der Corona-Impfaktion in der Schweiz Anfang Jahr. Bis zu 70’000 Impfungen pro Tag sind geplant, sechs Millionen Menschen sollen geimpft werden können. Laut einer repräsentativen Umfrage von 20 Minuten und Tamedia wollen sich jedoch 42 Prozent der Befragten derzeit gar nicht impfen lassen (Stand 29. November). Experten machen sich bereits jetzt Sorgen, dass sich ein Grossteil der Bevölkerung nicht impfen lassen wird.

Die Schweizer: Ein Volk von Impfskeptikern und Impfgegnern? Philip Tarr, Co-Chefarzt der Medizinischen Universitätsklinik des Kantonsspitals Baselland, hält dagegen. Er ist Leiter des Nationalen Forschungsprogramms zum Thema Impfskepsis und fordert von der Gesellschaft, den Behörden und den Ärzten mehr Verständnis für impfskeptische Personen.

Herr Tarr, über 40 Prozent der Schweizer wollen sich nicht gegen Corona impfen lassen. Wird das zum Problem?

Ich denke nicht. Insbesondere bei den Impfstoffen gegen Covid-19 ist es momentan völlig normal, skeptisch zu sein. Auch ich bin noch skeptisch. Viele Forschungsresultate fehlen noch, fast alle Informationen, die wir haben, basieren auf den Medienmitteilungen der Pharmafirmen. Zugegebenermassen haben bei ihren Studien sehr viele Teilnehmer mitgemacht. Trotzdem: Solange die Schweizer Zulassungsbehörde Swissmedic einen Impfstoff nicht evaluiert und für sicher befunden hat, sind die Zweifel und Sorgen nachvollziehbar.

Werden Sie sich denn impfen lassen?

Ja – wenn klar ist, dass die Impfung gut und wirksam ist. Wichtig ist, dass eine Impfung immer auf Freiwilligkeit basiert. Mit Druck – also einem Impfzwang – erreicht man meiner Meinung nach das Gegenteil. Das gilt auch bei Risiko-Berufsgruppen, etwa Pflegefachpersonen. Niemand will ein Impfobligatorium: Nicht die Bevölkerung, nicht die Ärzte und auch das BAG nicht, wie in der Vergangenheit immer betont wurde.

Was bedeutet es für die Schweiz, dass in anderen Ländern bereits jetzt Impfungen stattfinden?

Die meisten Nebenwirkungen – insbesondere jene schwerwiegenderer Natur – sind am ehesten in den ersten zwei bis drei Monaten nach Anwendung eines Impfstoffs zu erwarten. Darum ist es ist eine gute Sache, dass die Schweiz kein beschleunigtes Zulassungsverfahren wie Grossbritannien oder die USA kennt. Wir können uns also beobachten, was im Ausland passiert. Das ist eine gute Ausgangslage, um bestimmen zu können, ob der Impfstoff wirklich etwas nützt und sicher ist.

Wenn man den bereits an Corona erkrankten und somit immunisierten Teil der Bevölkerung mit den Personen addiert, die sich impfen werden, kann ich mir gut vorstellen, dass eine sogenannte Herdenimmunität erreicht wird. Jedenfalls sind es gute Voraussetzungen, dass die Situation im nächsten Winter deutlich besser wird als jetzt.

Sie leiten zum Thema Impfskepsis in der Schweiz ein nationales Forschungsprogramm. Wie ist die Situation hierzulande?

Es gibt in der Schweiz nicht mehr sogenannte Impfskeptiker als etwa in Deutschland oder in den USA. Die meisten Skeptiker – rund 30 Prozent der Schweizer – sind keine Impfgegner, haben zur Thematik aber viele Fragen – vor allem, wenn es um die Impfung der eigenen Kinder geht. Gleichzeitig ist diese Personengruppe auch sehr gut informiert: Sie lesen Bücher und Artikel zum Thema und kommen aus einem Umfeld, in dem man immer wieder über Impfungen diskutiert.

Nur ein bis drei Prozent der Schweizer sind das, was man als harten Kern der Impfgegner nennen könnte. Die glauben teilweise an abstruse Verschwörungstheorien. Hier hat es nur wenig Sinn, zu diskutieren – da sind sich Fachleute einig.

Gibt es heute mehr Impfskeptiker als noch vor 20 Jahren?

Ja. Eine wachsende Zahl von Personen zweifelt die Sicherheit, die Wirksamkeit und den Nutzen von Impfungen an. Diese Impfskepsis führt zu einer geringeren Durchimpfungsrate der Bevölkerung, erhöht das Risiko für Krankheitsausbrüche und gefährdet vulnerable Personen.

Woher kommt das?

Heutzutage ist man gegenüber Ärzteschaft, Behörden und Experten eher skeptischer eingestellt. Man möchte auch bei gesundheitlichen Entscheiden eine aktivere Rolle übernehmen. Teilweise rührt diese Skepsis auch daher, dass wissenschaftliche Resultate zunehmend nicht als neutrale Erkenntnisgewinne, sondern als durch Ideologie und wirtschaftliche Interessen beeinflusst angesehen werden. Ein anderer Grund ist die Fülle an unterschiedlichen Informationsquellen zu Impfungen – vor allem im Internet. Das kann Betroffene überwältigen und verunsichern.

Wie reagieren Ärzteschaft und Behörden auf diesen Trend?

Manche Ärzte sind davon überfordert und kommen relativ schnell an den Anschlag. Sie finden diese Patienten mühsam, nehmen ihre Sorgen zu wenig ernst und sind darüberhinaus eventuell auch fachlich überfordert. Das ist auch der Grund, wieso 25 bis 50 Prozent der Schweizer angeben, komplementäre und alternative Medizin in Anspruch zu nehmen: Die Komplementärmediziner nehmen sich Zeit für eine individuelle Beratung. Der Patient fühlt sich ernst genommen, das Vertrauen ist grösser. Im Gegensatz zu gängigen Vorurteilen werden Impfungen von Komplementärärzten auch nicht kategorisch abgelehnt – wie auch Impfungen von Schulmedizinern nicht systematisch befürwortet werden.

In Ihrer Forschung äussern Sie auch Kritik.

Ärzte und Behörden sollten Personen, die Fragen zu gewissen Impfungen oder dem Impfplan haben, nicht einfach als «Impfgegner» abkanzeln und ihre Meinungen somit entwerten. Wenn Ärzte besser zuhören, die Sorgen der Personen ernst nehmen und fachlich besser ausgebildet werden, ist schon viel getan. Im Studium sollten etwa nicht nur die positiven Aspekte des Impfens gelehrt werden, sondern auch kontroverse oder negative Gesichtspunkte zum Ausdruck kommen.