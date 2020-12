Im August schickte der Bundesrat die Teilrevision des Strassenverkehrsgesetzes in die Vernehmlassung. Wer wollte, konnte sich bis am 12. Dezember 2020 dazu äussern, was in Zukunft auf den Schweizer Strassen gelten soll. Unter anderem will die Regierung umweltfreundliche Technologien fördern, Fragen zu selbstfahrenden Fahrzeugen klären und die Sicherheit von E-Bike-Fahrern erhöhen. 180 Antworten sind zum Thema eingegangen, wie Projektleiter Stefan Huonder vom Bundesamt für Strassen (Astra) zu 20 Minuten sagt.