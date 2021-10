Grüne-Nationalrätin und Veganerin – Ärztin lobt Meret Schneiders mutigen Umgang mit Essstörung

Meret Schneider, die vielleicht bekannteste Veganerin der Schweiz , gewährte kürzlich einen tiefen Einblick in ihr Privatleben. «Ich habe eine Workaholic-Essstörung», erzählt die 29- j ährige Grünen-Nationalrätin gegenüber dem «Tages-Anzeiger». «Ich arbeite zu viel und habe Mühe, ein sinnvolles Gewicht zu halten.» Um dem entgegenzuwirken, befinde sie sich in Therapie. Ausserdem hat sie ihren Job als Geschäftsleiterin beim Verein «Sentience Politics» gekündigt.

«Essstörungen gehen nicht von alleine weg»

Essstörungen zeigen sich verschieden

Gerade Anorexie-Betroffene seien oft sehr perfektionistische Personen. «Sie sind gewissenhaft aufopfernd und stecken die eigene n Bedürfnisse in den Hintergrund», so Milos. «Anorexische Personen leisten sehr viel für die Gesellschaft – aufgrund der oben erwähnten Charaktereigenschaften – dies zeigt sich oft auch in ihrem Arbeitsverhalten», so Milos.