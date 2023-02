Tanzakademie Zürich: Ärztin soll in Kochsalzlösung statt Corona-Impfstoff gespritzt haben

Die Ärztin sei nach wie vor in ihrer eigenen Praxis tätig, wo sie unter anderem auf Erkrankungen des Bewegungsapparats spezialisiert sei.

Die Stadtpolizei Zürich ermittelt derzeit in dem Fall, wie sie auf Anfrage bestätigt.

An der Tanzakademie in Zürich (TaZ) soll eine Zürcher Ärztin jungen Tänzerinnen und Tänzern statt des Corona-Impfstoffes eine Kochsalzlösung gespritzt haben. Das berichtet der « Tages-Anzeiger » mit Berufung auf die Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Informationen darüber, wie viele Tänzerinnen und Tänzer und Mitarbeitende der TaZ betroffen waren, liegen nicht vor.

Polizei ermittelt

In der Vergangenheit kam es bereits zu verschiedenen Missständen an der Tanzakademie in Zürich. Dutzende Ballettschülerinnen sollen jahrelang gemobbt sowie psychisch und physisch misshandelt worden sein. Die Tanzakademie Zürich ist mit ihrer Ballettausbildung im Campus der Zürcher Hochschule der Künste untergebracht (ZHDK). Die ZHDK hat im Anschluss eine Administrativuntersuchung eingeleitet.