Covid-19 in der Schweiz

Zürich weitet Maskenpflicht aus

Ab Donnerstag gilt in der Stadt Zürich eine ausgeweitete Maskenpflicht: In allen öffentlich zugänglichen Bereichen der Stadtverwaltung mit regelmässigem Personenverkehr sowie in von der Stadt selbst betriebenen Museen gilt neu eine Maskenpflicht. In den Räumen von städtischen Volksschulen gilt ab sofort für alle Erwachsenen ebenfalls eine Maskenpflicht – im Unterricht nur, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. In städtischen Gesundheitsinstitutionen mit vulnerablen Patienten oder Bewohnern gilt für alle Mitarbeitenden eine Maskenpflicht am Arbeitsort. «Wir müssen verhindern, dass Zürich zu einem Corona-Hotspot wird», begründet FDP-Stadtrat Filippo Leutenegger die verschärften Massnahmen. Die Infektionsrate in der Stadt sei hoch, es drohe ein weiterer Anstieg.