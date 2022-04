Andauernde Bombardierungen : Ärzte ohne Grenzen führen Sprechstunden in U-Bahn-Stationen durch

Hunderte Menschen bringen sich in den U-Bahn-Stationen der zweitgrössten ukrainischen Stadt Charkiw vor den russischen Bombardements in Sicherheit. Dort betreibt die Hilfsorganisation «Ärzte ohne Grenzen» (MSF – Médecins Sans Frontières) nach eigenen Angaben Sprechstunden für die kranken, verängstigten und traumatisierten Menschen.

In der zweitgrössten ukrainischen Stadt Charkiw verstecken sich ältere und bedürftige Menschen in den U-Bahn-Stationen, da es dort für sie am sichersten ist.

Rund um die Uhr gebe es Bombenalarm, berichtete der Leiter des Einsatzes, Michel-Olivier Lacharité, an die Zentrale in Genf. Die U-Bahn-Schächte seien der sicherste Ort für die Menschen. «Es gibt drei U-Bahn-Linien in der Stadt, und praktisch alle Stationen werden genutzt.» In jeder Station hielten sich rund 100 Menschen auf, meist ältere und bedürftige. Nachts seien es bis zu dreimal so viele. «Sie sind seit mehr als 40 Tagen in der Kälte und Feuchtigkeit und schlafen in Zelten», berichtete Lacharité. Die Stadt hatte vor dem Krieg etwa 1,8 Millionen Einwohner. Etwa 350’000 seien noch vor Ort.