Aesch BL: Velofahrer stirbt bei Kollision mit Baustellenfahrzeug

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Aesch ist am Mittwochnachmittag ein 44-jähriger Mann ums Leben gekommen. Wie die Baselbieter Polizei mitteilt, kam es kurz nach 14 Uhr bei der Verzweigung Dornacherstrasse/Weidenstrasse zur tödlichen Kollision. Ein 33-jähriger Lenker eines Baustellenwagens war auf der Dornacherstrasse in Richtung Aesch Dorf unterwegs und beabsichtigte nach links in die Weidenstrasse einzubiegen. Dabei übersah er einen korrekt entgegenkommenden Velofahrer.