Aesch BL: Wer weiss, wie dieser Mann schwer verletzt wurde?

Am Sonntagabend wurde ein Mann mit schweren Verletzungen vor der Denner Filiale in Aesch gefunden.

Am Sonntagabend wurde ein 28-jähriger Algerier vor der Denner Filiale in Aesch BL aufgefunden. Wie die Polizei Basel-Landschaft in einer Mitteilung schreibt, ging um kurz nach 20 Uhr ein Notruf bei der Baselbieter Polizei ein. Die Einsatz- und Rettungskräfte trafen vor Ort, im Bereich der Hauptstrasse 59, den Mann mit schweren Kopfverletzungen an. Nach einer Erstbetreuung wurde der 28-Jährige durch den Rettungsdienst in ein Spital transportiert.