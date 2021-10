Konflikt mit Rebellen : Äthiopische Armee bombardiert Zivilisten in Tigray

Äthiopiens Armee soll Luftangriffe auf Zivilistinnen und Zivilisten in Tigrays Hauptstadt Mekelle geflogen sein. Montag ist Markttag in Mekelle; die Armee wollte offenbar zivile Ziele angreifen.

Das äthiopische Militär hat nach Berichten von Augenzeugen Luftangriffe auf die Hauptstadt der Region Tigray geflogen. Dabei seien am Montag in Mekelle mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen bestätigten die Luftangriffe. Wenige Tage zuvor hatten die Streitkräfte eine neue Offensive gegen die Kämpfer in Tigray begonnen. In Mekelle war es seit Ende Juni ruhig geblieben.