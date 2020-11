Konflikt in Tigray : Äthiopisches Militär bombardiert Grossstadt Mekelle

In Äthiopien eskaliert ein Konflikt zwischen der Zentralregierung und einer abtrünnigen Region. Jetzt belagert das Militär eine Provinzhauptstadt.

Das äthiopische Militär hat dem Regionalpräsidenten von Tigray zufolge seine Offensive auf die Regionalhauptstadt Mekelle begonnen. Die Stadt stünde unter schwerem Beschuss, schrieb Debretsion Gebremichael von der in Tigray regierenden Volksbefreiungsfront TPLF am Samstag in einer SMS an die Nachrichtenagentur Reuters. Eine Sprecherin von Ministerpräsident Abiy Achmed erklärte, zivile Ziele in Mekelle würden nicht bombardiert. Die Sicherheit von Äthiopiern in Mekelle und der Region Tigray hätten Vorrang.