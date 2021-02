Spektakel auf Sizilien : Ätna bricht zum fünften Mal in einer Woche aus

Auf der italienischen Insel Sizilien ist der Vulkan Ätna erneut ausgebrochen. Die Aschesäule reichte zum Teil viele Kilometer in den Himmel – und sorgt für faszinierende Bilder.

Bereits zum fünften Mal in wenigen Tagen hat der italienische Vulkan Ätna Feuerfontänen und Aschewolken in den Himmel geschleudert. Der über 3300 Meter hohe Vulkan auf Sizilien begann am Montag gegen 22 Uhr immer stärker zu zittern, wie Experten vom Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) am Dienstag berichteten.