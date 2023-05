Sizilien: Ätna spuckt Asche – Flughafen von Catania stellt Betrieb ein

Der Ätna auf Sizilien war am Sonntag aktiv.

20-Minuten-News-Scout D.B. sollte am Abend fliegen, weiss aber noch nicht, ob das möglich sein wird.

Der Flugbetrieb am Flughafen von Catania wurde vorerst eingestellt.

Der Ätna auf Sizilien hat am Sonntag Asche ausgestossen.

Der Ätna auf Sizilien spuckte am Sonntag Asche und sorgte damit für eine vorübergehende Schliessung des Flughafens in Catania. Das Institut für Geophysik und Vulkanologie INGV teilte mit, dass die Sicht auf den Ausbruch wegen Wolken eingeschränkt sei, fest steht aber, dass Asche auf Catania niederregnet.

«Die Windschutzscheibe war schwarz vor Asche»

Während des Ausbruchs waren sie im Auto unterwegs, so D.B. «Wir waren auf der Autobahn, als es im Tunnel einen Warnhinweis gab.» Eine elektronische Anzeige warnte vor dem Ascheregen, der die Insassen am Tunnelausgang erwartete. «Dort sind alle Autos auf den Pannenstreifen ausgewichen, da die Windschutzscheibe schwarz vor Asche war», erzählt D.B.

Die Asche habe auch in den Augen gebrannt, als sie aus dem Auto ausgestiegen sind. Ihr Flugzeug hätte um 20.45 Uhr in Catania abheben sollen. Ob und wann sie heute fliegen können, wissen sie noch nicht. «Aktuell läuft nichts am Flughafen von Catania», sagt D.B.