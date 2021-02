Am Dienstagabend bot sich am Himmel über Sizilien ein besonderes Spektakel: Am südöstlichen Krater des Vulkan Ätna gab es eine starke Explosion , Vulkanasche wurde bis in eine Höhe von 10'400 Meter ausgestossen. Auch eine grosse Lavafontäne stieg auf, zwei Lavaströme flosse n in Richtung Osten und erreichten den Bove-Tal. Zahlreiche Nutzer teilten in sozialen Medien Fotos und Videos des Naturschauspiels.