Fall Jasmy und Rushana – Polizei wegen Schulweg-Aktion in der Kritik

Der Schock in der Schule über das abrupte Verschwinden von Jasmy ist gross.

Die beiden Mädchen Jasmy (11) und Rushana (14) wurden von der Polizei auf ihrem Schulweg abgefangen. Am gleichen Tag wurden sie zusammen mit ihrer Mutter nach Sri Lanka ausgeschafft.

Dass die Aargauer Kantonspolizei die beiden Mädchen auf dem Schulweg in Reinach abfing und sich diese nicht einmal von ihren Klassengspänli verabschieden konnten, sorgt nicht nur auf Social Media für Kopfschütteln.

«Äusserst fragwürdig»

Der auf Migration- und Asylrecht spezialisierte Rechtsanwalt Daniel Hoffmann etwa findet es «äusserst fragwürdig», dass die Polizei die Kinder auf ihrem Schulweg abgefangen habe. Mitschülerinnen oder Mitschüler hätten Zeugen dieses für die Mädchen erniedrigenden Erlebnisses werden können. Zwar sei klar, dass die Mutter mit ihrer Nichtbefolgung des Ausschaffungsentscheids das Eingreifen der Polizei provoziert habe, so Hoffmann. «Trotzdem hätte die Polizei die Mädchen auch nach der Schule zu Hause abfangen können.»

Weiter kritisiert Hoffmann, dass die Behörden Kinder, die bereits mehrere Jahre in der Schweiz in die Schule gehen, ausschaffen. «Menschlich ist dieser Entscheid extrem stossend», so Hoffmann.