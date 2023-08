AfD: Partei verliert an Beliebtheit

In der vergangenen Woche hat die AfD in Deutschland an Beliebtheit verloren.

Die rechtspopulistische deutsche Partei AfD hat in einer bundesweiten Meinungsumfrage erstmals seit vier Monaten an Beliebtheit eingebüsst. Im wöchentlichen «Sonntagstrend» des Instituts Insa für die «Bild am Sonntag» fiel die Partei in dieser Woche auf 21 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche – und der erste Rückgang seit dem 25. März, als die AfD in der Umfrage auf 15 Prozent kam.