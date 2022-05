CDU gewinnt klar : AfD fliegt in Schleswig-Holstein aus Parlament

Ministerpräsident Daniel Günther gewinnt mit seiner CDU die Landtagswahl im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein klar. Dennoch braucht er weiterhin einen Koalitionspartner.

Aus der Landtagswahl im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein ist die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis als klare Siegerin hervorgegangen. Die Christdemokraten erzielten bei dem Urnengang am Sonntag einen Stimmenanteil von 43,4 Prozent, wie die Wahlleitung in der Nacht zum Montag in Kiel mitteilte. Die Grünen schoben sich demnach mit einem Rekordwert von 18,3 Prozent an der SPD vorbei, die mit 16,0 Prozent den dritten Platz belegte und historisch schwach abschnitt.