Leserinnen und Leser erzählen von ihren Affären am Arbeitsplatz

Acht Stunden am Tag, vierzig Stunden in der Woche und 160 Stunden im Monat: Ungefähr so viel Zeit verbringen wir mit Arbeiten – und in den meisten Fällen auch mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Da ist es nicht selten, dass man sich in jemanden verguckt oder sich auf ein Abenteuer einlässt. Laut einer Umfrage von Forbes sind es gar über 60 Prozent der Erwachsenen, die schon eine Romanze am Arbeitsplatz hatten. 40 Prozent der Befragten gaben an, ihren Partner oder Partnerin mit einer Person auf der Arbeit betrogen zu haben. Jeder Zweite hat bereits mit jemandem von der Arbeit geflirtet. Wieso es so oft am Arbeitsplatz funkt, erklärt die Paartherapeutin Birgit Kollmeyer im Interview (siehe Box).