Malaysia : Affe macht Selfies und Videos mit geklautem Handy

Als der 20-jährige Zackrydz Rodzi aufwachte, war sein Handy verschwunden. Er fand es später hinter seinem Haus. Zu seiner grossen Überraschung war die Bildergalerie voller Fotos und Videos eines kleinen Affen.

Bitte lächeln! In Malaysia klaute dieser Affe das Handy eines jungen Mannes und machte damit Selfies.

Tierischer Handy-Klau mit Folgen in Malaysia: Zackrydz Rodzi, ein Student aus Johor im Süden des Landes, vermisste letztes Wochenende beim Aufwachen sein Handy. Normalerweise legte Zackrydz Rodzi das Gerät unter seinem Bett. Doch plötzlich war nur noch die Handy-Hülle da, on dem zugehörigen Telefon fehlte aber jede Spur, wie er auf Twitter mitteilte.

Zunächst habe der 20-Jährige an einen menschlichen Dieb gedacht, aber es habe kein Einbruchspuren gegeben, sagte er am Mittwoch der BBC . Wenig später entdeckte Rodzi sein Handy im Dschungel hinter seinem Haus wieder – und staunte nicht schlecht: Die Bildergalerie war voller Selfies und Videos eines Affen.

Affe filmte das Innere seines Mundes

Zackrydz begann nach eigenen Angaben nach seinem Smartphone zu suchen, rief am Sonntagabend seine Nummer an – und siehe da, es klingelte aus einem angrenzenden Stück Regenwald, wo das Gerät unter einer Palme lag. «Es lag kaum 30 Meter von unserem Haus entfernt. Weil es in der Nacht geregnet hatte, war es zudem voller Schlamm», erzählt Zackrydz dem lokalen Portal Metro . Aber es funktionierte zum Glück noch.