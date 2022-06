Mexiko : Affe mit Schutzweste und Windel bei Schiesserei getötet

In Mexiko ist bei einem Schusswechsel zwischen Kriminellen und der Polizei auch ein Affe erschossen worden, der eine Schutzweste sowie eine Babywindel trug. Der Affe gehört einer gefährdeten Art an.

1 / 5 Ein Klammeraffe einer gefährdeten Art ist in Mexiko bei einer Schiesserei getötet worden. Twitter/planoinforma Am Dienstag waren Sicherheitskräfte nach eigenen Angaben in einem Dorf der Gemeinde Texcaltitlán von Mitgliedern eines Drogenkartells angegriffen worden. (Symbolbild) imago images/NurPhoto Der erschossene Affe mit langem Greifschwanz sei vermutlich das Haustier eines der elf in der Folge getöteten Kriminellen gewesen, berichteten örtliche Medien am Freitag. (Symbolbild) PantherMedia / Annebel Van den Heuvel

Darum gehts

In Mexiko ist bei einer Schiesserei zwischen mutmasslichen Verbrechern und der Polizei auch ein Klammeraffe in einer Schutzweste ums Leben gekommen. Der Affe mit langem Greifschwanz sei vermutlich das Haustier eines der elf dabei getöteten Kriminellen gewesen, berichteten örtliche Medien am Freitag unter Berufung auf die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates México.

Der Affe trug einen Kapuzenpullover in Flecktarn und eine Babywindel, wie auf Fotos in mexikanischen Medien zu sehen war. Er sei neben seinem ebenfalls erschossenen Besitzer gefunden worden. Diese Primaten, die in Mexiko und Mittelamerika leben, sind von der International Union for the Conservation of Nature als gefährdete Art gelistet. Mitglieder mexikanischer Drogenkartelle halten sich oft exotische Tiere.

Am Dienstag waren Sicherheitskräfte nach eigenen Angaben in einem Dorf der Gemeinde Texcaltitlán angegriffen worden. Nach örtlichen Medienberichten hatten Polizisten in dem zentralmexikanischen Ort ein mit Haftbefehl gesuchtes Mitglied des Kartells Familia Michoacana festnehmen wollen. Sie seien mit Schüssen empfangen worden. Zehn Menschen wurden festgenommen, unter ihnen ein 15 Jahre alter Junge.

