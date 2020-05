Keine Besucher im Zoo

Affen können nun endlich einmal den Besucherraum geniessen

Wegen Corona sind die Zoos geschlossen. Die Tiere haben nun neue Gewohnheiten, wie diese Kaiserschnurrbarttamarin-Affen im Tierpark Dählhölzli in Bern.

Infolge des Coronavirus bleibt auch der Tierpark Dählhölzli in Bern weiterhin geschlossen, die Gänge und Aufenthaltsräume sind derzeit menschenleer. Auch in die kleine Urwaldvoliere des Berner Zoos stolpert derzeit kein Besucher herein, um nach den süssen Äffchen oder den dort lebenden Minirehen, den Kleinkantschilen, zu schauen.