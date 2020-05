Aktualisiert vor 34min

Indien

Affen stehlen Coronavirus-Blutproben

Auf einem Campus in Nordindien hat eine Horde von Affen einen Laboranten attackiert und Coronabluttests gestohlen. Nun wird befürchtet, dass sich das Virus dadurch weiter unkontrolliert verbreiten könnte.

Darum gehts In der nordindischen Stadt Meerut sind einem Laboranten Bluttests von vier Covid-19 Patienten entrissen worden.

Bei den dreisten Dieben handelt es sich um eine Affenbande.

Es ist unklar, ob die Affen die Blutproben verschüttet haben und damit in Kontakt gekommen sind.

In Indien hat eine Gruppe von Affen einen Labortechniker attackiert und ihm Coronavirus-Blutproben entrissen. Der Angriff ereignete sich auf dem Campus einer staatlich-medizinischen Hochschule in Meerut im nordindischen Bundesstaat Uttar Pradesh, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Die Affen schnappten sich die Proben von vier Covid-19-Patienten und flohen damit in die Bäume. Ein Affe wurde dabei gesehen, wie er auf einer der Proben herumkaute, berichtet die «Times of India».

Unklar ist, ob die Affen das Blut verschüttet haben. Es wird befürchtet, dass sich das Virus dadurch noch weiter unkontrolliert ausbreiten könnte. Laut einem Arzt der Universität ist auch nicht erwiesen, dass sich Affen mit dem Virus anstecken können. Beweise dafür gebe es nicht. Die Proben von den Patienten mussten neu entnommen werden.

Affen dringen zunehmend in menschliche Siedlungen vor, stiften Unruhe und attackieren dabei auch hin und wieder Menschen. Umweltschützer sagen, die Zerstörung ihres natürlichen Lebensraums sei der Hauptgrund, warum es die Tiere auf der Suche nach Nahrung in städtische Gebiete zieht.

Mehr Tote als in China

Es wird vermutet, dass das Coronavirus Ende 2019 auf einem Wildtiermarkt in der chinesischen Stadt Wuhan von Tieren auf Menschen übertragen wurde. Inzwischen sind in Indien nach offiziellen Zahlen mehr Menschen an Covid-19 gestorben als in China. Dennoch wurde die Ausgangssperre diese Woche gelockert, beispielsweise sind Inlandflüge wieder erlaubt. Am Wochenende könnte die Ausgangssperre ganz enden, wenn sie nicht von Premier Narendra Modi verlängert wird.

In der grössten Demokratie der Welt gibt es einen enormen wirtschaftlichen Druck und Millionen arbeitslose Menschen, von denen viele Angst haben, zu verhungern. Wanderarbeiter, die aus den grossen Städten in ihre Dörfer zurückkehren, könnten das Virus mitbringen und ausgerechnet dort neue Infektionsherde begründen, wo die Gesundheitsversorgung besonders schlecht ist. Zudem gehen im Epizentrum in der Millionenmetropole Mumbai – der reichsten Stadt des Landes – die Betten und Beatmungsgeräte aus.

Corona in Indien Mittlerweile gibt es in Indien über 165’799 Corona-Fälle und 4’706 Todesfälle. Das Land liegt zurzeit weltweit auf Platz neun der Corona-Infektionen – knapp hinter Deutschland und Frankreich. Der Subkontinent dürfte die beiden Länder aber bald überholen. Gerechnet auf seine vielen Menschen ist das 1,3-Milliarden-Einwohner-Land aber weit von den Spitzenplätzen entfernt. Allerdings testet das Land auch weniger als andere Länder. So ist es schwierig, das Ausmass der Pandemie im zweitbevölkerungsreichen Land der Welt zu ermessen.