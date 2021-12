Rache für Tod von Rudelmitglied? : Affen werfen in Indien 250 Hunde von Dächern in den Tod

Im indischen Dorf Lavool tobt ein Krieg zwischen Affen und Hunden. Affen sollen bereits 250 Hunde getötet haben. Als Motiv vermuten Einheimische eine Racheaktion.

Die Primaten werfen die Vierbeiner von Dächern oder Bäumen in den Tod.

Zwischen Affen und Hunden tobt in der 5000-Seelen-Gemeinde Lavool ein blutiger Krieg.

Blut fliesst auf den Straßen von Lavool. So bizarr es klingt, doch in der Gemeinde im zentralindischen Bundesstaat Maharashtra ist ein Krieg zwischen einer mörderischen Affenhorde und den dort lebenden Strassenhunden ausgebrochen – und die Vierbeiner verlieren ihn. Rund 250 Hunde sollen nach Angaben der Bewohner und Bewohnerinnen gegenüber dem indischen Sender CNN-News18 bereits von den Affen getötet worden sein.

Die Bewohner und Bewohnerinnen des Orts berichten demnach, dass alles vor rund einem Monat begonnen haben soll. Damals hätten einige Hunde ein Affen-Baby getötet – und seither seien die Primaten auf blutige Rache aus. Sobald sich ein Hund auf die Strasse wagt, wird er von den Affen auf ein Dach oder in eine Baumkrone gezerrt und von dort in den Tod gestossen.

Machtlos gegen das Treiben der Affen

Der Nachrichtensender veröffentlichte ein Bild einer solchen Tötung. Darauf ist ein Affe zu sehen, der einen kleinen Hund in den Armen gepackt hält und ihn in Richtung eines Dachrandes trägt. Dann wirft der Affe den Welpen in die Tiefe.