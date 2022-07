15’800 Fälle : Affenpocken breiten sich aus – wird nun der Gesundheitsnotstand ausgerufen?

Die WHO entscheidet am Samstag, ob wegen der Affenpocken-Ausbreitung die höchste Alarmstufe ausgerufen werden muss. Damit würden internationale Massnahmen aktiviert.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird am Samstag bekanntgeben, ob wegen der Ausbreitung der Affenpocken ein weltweiter Gesundheitsnotstand ausgerufen wird. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus wird um 15 Uhr (MESZ) eine virtuelle Pressekonferenz geben, wie die Organisation mit Sitz in Genf am Freitagabend mitteilte. Er wird dabei die Ergebnisse der Sitzung des WHO-Notfallkomitees vom Donnerstag bekanntgeben.