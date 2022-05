Virale Infektionskrankheit : Affenpocken-Übertragung – WHO-Berater unterstützt «Sex-Rave-Theorie»

Affenpocken seien wahrscheinlich durch Sex auf zwei Raves in Europa verbreitet worden, sagt ein Experte.

Der Berater der Weltgesundheitsorganisation bezeichnete den Ausbruch der seltenen Krankheit Affenpocken in den Industrieländern als «zufälliges Ereignis», das durch riskantes Sexualverhalten bei zwei jüngsten Massenveranstaltungen in Europa erklärt werden könnte.

Übertragung bei Raves in Spanien und Belgien

In einem Interview mit The Associated Press sagte David Heymann, der früher die Notfallabteilung der WHO leitete, dass die wichtigste Theorie zur Erklärung der Ausbreitung der Krankheit die sexuelle Übertragung unter schwulen und bisexuellen Männern bei zwei Raves in Spanien und Belgien sei. Die Affenpocken haben ausserhalb Afrikas, wo sie bei Tieren endemisch sind, bisher keine grösseren Ausbrüche verursacht.