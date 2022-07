BAG teilt mit : Affenpocken werden in der Schweiz meldepflichtig

Ärztinnen und Ärzte müssen ab Mittwoch Fälle von Affenpocken melden. So will der Bund rechtzeitig allfällige Übertragungen in der Schweiz erkennen und bekämpfen.

Affenpocken werden ab Mittwoch meldepflichtig.

Darum gehts

Die Affenpocken breiten sich in Europa immer mehr aus. In der Schweiz gilt deshalb ab Mittwoch eine Meldepflicht. Seit Anfang Mai 2022 werde laut Bundesamt für Gesundheit BAG eine aussergewöhnliche Häufung von Affenpocken mit insgesamt mehreren Tausend Fällen in verschiedenen Ländern festgestellt. Die Übertragung finde jeweils von Mensch zu Mensch statt, wobei sexuelle Kontakte unter Männern als einer der häufigsten Übertragungswege beobachtet werde. Nur sehr wenige der betroffenen Personen hätten sich zuvor in einem bisherigen Risikogebiet (West- und Zentralafrika) aufgehalten.

198 laborbestätigte Fälle in der Schweiz

Vom 21. Mai bis zum 15. Juli 2022 wurden schweizweit 198 laborbestätigte Fälle gemeldet. Das obligatorische Meldesystem ermögliche die Meldung eines Falls von Affenpocken bzw. eines positiven Labortests auf das Affenpockenvirus bisher nur im Rahmen der Meldung eines «aussergewöhnlichen klinischen Befunds bzw. Laborbefunds». Um die epidemiologische Lage in der Schweiz und international besser überwachen und beurteilen zu können und möglichst gezielte Massnahmen umzusetzen, soll neu eine ausdrückliche Meldepflicht des klinischen Befundes sowie des Resultats von Laboranalysen im Zusammenhang mit dem Affenpockenvirus eingeführt werden.



Mit dieser Anpassung sei keine Änderung des Meldeprozederes verbunden. Um die Wissenslücken insbesondere im Bereich des Übertragungswegs des Affenpockenvirus zu schliessen und rechtzeitig allfällige Übertragungen in der Schweiz zu erkennen und zu bekämpfen, werde die Meldepflicht für klinische Befunde bei Infektionen mit dem Affenpockenvirus eingeführt. Die Ärzteschaft sowie meldepflichtige Institutionen müssen Angaben zur Klinik, zur Exposition (z.B. Reisen in betroffene Gebiete) und zum Übertragungsweg (z.B. enge Kontakte zu erkrankten Tieren oder Menschen) melden. Die Meldung soll unter Angabe der notwendigen Personendaten innert 24 Stunden erfolgen, damit betroffene Kantone die Umgebungsuntersuchung und personenbezogenen Massnahmen umsetzen können. Als Meldekriterium gelte der positive laboranalytische Befund für das Affenpockenvirus.

Hast du Fragen zu deinen Rechten als Patientin oder Patient? Hier findest du Hilfe: Dachverband schweizerischer Patientenstellen Schweizerische Stiftung Patientenorganisation









