Affoltern am Albis ZH: Massenschlägerei in Kontakt-Bar.

Massenschlägerei mit Verletzten in der Kontakt-Bar Metropol in Affoltern am Albis ZH: Laut der Kantonspolizei Zürich kam es am Sonntag kurz vor 2.45 Uhr im Club an der Zürichstrasse zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nachdem die Beteiligten den Club verlassen hatten, setzten sie den Streit draussen fort. Im Verlauf dessen wurden drei Männer leicht verletzt. Ein Mann wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht werden, schreibt die Polizei.