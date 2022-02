Chur GR – Afghane (26) nach Vandalismus in psychologischer Heilstätte

News-Scout Rico habe eine Besorgung in der Apotheke am Bahnhof machen wollen und plötzlich einen Knall und Schreie gehört.

«Er hat offenbar Mühe mit der Rechtsordnung», so Kapo-Sprecher Roman Rüegg. An jenem Mittwoch beschädigte der Mann sechs Fenster. Der Sachschaden beläuft sich auf 35’000 Franken. Aufgrund seines Zustandes sei er derzeit in einer psychologischen Heilstätte untergebracht. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Laut einem News-Scout gab es in der letzten Zeit mehrere Vandalen-Akte am Bahnhof Chur. So seien WC-Türen eingetreten und ein Lavabo beschädigt worden. Aus diesem Grund gebe es derzeit eine auffällig starke Polizeipräsenz in Chur.