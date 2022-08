Kreisgericht St. Gallen : Afghane schrammt an Landesverweis vorbei

Am Donnerstag stand ein 25-jähriger Afghane vor dem Kreisgericht in St. Gallen.

Im Moment wohne er noch in einer Asylunterkunft und habe keine feste Stelle. Seine Familie flüchtete von Afghanistan in den Iran, wo er bis zur fünften Klasse die Schule besuchte. Anschliessend arbeitete er als Plattenleger auf dem Bau. 2014 kam er in die Schweiz, «für ein besseres Leben», so der Mann.