Afghaninnen: FDP und SVP erwarten Asyl-Flut nach Praxisänderung

Dass der Bund deshalb die Asylpraxis gegenüber Afghaninnen änderte, stösst bei FDP und SVP auf Kritik. SVP-Nationalrat David Zuberbühler fragte in der Herbstsession, ob der Bundesrat nun allen muslimischen Frauen grundsätzlich Asyl gewähren wolle.

Seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 hat sich die Lage in Afghanistan insbesondere für Frauen dramatisch verschlechtert. Taliban-Kämpfer in Kabul, August 2021.

Sie haben seit einer Praxisänderung Mitte Juli 2023 in der Schweiz grundsätzlich Anrecht auf Asyl, das heisst: Sie werden als Flüchtlinge anerkannt und erhalten den B-Ausweis. Im Bild: Verschleierte Afghaninnen in Kabul.

FDP und SVP befürchten einen Pull-Effekt – Afghaninnen und ihre Ehemänner aus anderen Ländern könnten in die Schweiz kommen.

Afghaninnen haben fast keine Chance, ihr Land zu verlassen. Doch wenn es im Einzelfall doch gelingen sollte, dann bekommt die betroffene Person in der Schweiz mit grosser Wahrscheinlichkeit Asyl. Seit einer Praxisänderung des Staatssekretariats für Migration (SEM) per Mitte Juli 2023 werden Afghaninnen grundsätzlich als Flüchtlinge anerkannt, sie erhalten den Asyl-Ausweis B. Es wird aber weiterhin jedes Asylgesuch einzeln geprüft.

Bekannt wurde die Praxisänderung erst zwei Monate später, als die FDP sich darüber echauffierte und ein Communiqué versandte. Man informiere normalerweise nicht öffentlich über solche Entscheide, sagt das SEM. Lediglich betroffene Partner wie Gerichte seien informiert worden. Grund für die Praxisänderung sei die massive Einschränkung der Menschenrechte in Afghanistan, die Situation habe sich seit der Machtübernahme der Taliban weiter verschlechtert.

«Keine männlichen afghanischen Migranten»

Für FDP und SVP ist der SEM-Entscheid inakzeptabel. Parlamentarier beider Parteien haben zahlreiche Vorstösse eingereicht. Sie fordern, dass der Entscheid rückgängig gemacht werde und fragen, wie die Schweiz mit Afghaninnen umgehe, die aus sicheren Drittstaaten einreisen. Insbesondere stören sie sich auch daran, dass anerkannte Flüchtlinge Ehegatten und Kinder mitnehmen dürfen. So fordert der Schaffhauser Ständerat Thomas Minder, die Einreise von männlichen afghanischen Migranten zu unterbinden. Für Männer sei Afghanistan als «Safe Country» zu bezeichnen. Schon im Sommer 2022 forderte die SVP, dass afghanische Asylsuchende zurückgeschickt werden.

SVP-Nationalrat David Zuberbühler (AR) fragt, ob die Schweiz jetzt allen muslimischen Frauen Asyl gewähren wolle. Schliesslich seien muslimische Frauen in vielen Ländern unter Druck. Das sei unbestritten, antwortete Justizministerin Elisabeth Baume-Schneider. Doch in Afghanistan betreffe die Diskriminierung fast alle Bereiche des öffentlichen und privaten Lebens, was zu einem unerträglichen Druck führe.