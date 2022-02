Vor dem SEM in Wabern : Afghanische Flüchtlinge seit über einer Woche im Hungerstreik

Weil ihre Asylgesuche abgelehnt wurden, befinden sich zwei Afghanen vor dem Staatssekretariat für Migration seit über einer Woche im Hungerstreik.

1 / 4 Nazary und Shekib befinden sich seit dem 1. Februar im Hungerstreik. 20min/Matthias Spicher Dies vor dem Staatssekretariat für Migration (SEM) in Wabern. 20min/Matthias Spicher Die beiden Afghanen haben Transparente aufgehängt. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Vor dem SEM in Wabern harren zwei afghanische Männer seit über einer Woche im Hungerstreik aus.

Dies, weil ihre Asylgesuche abgelehnt wurden.

Die beiden Geflüchteten fordern ein Bleiberecht sowie die Möglichkeit eines Familiennachzugs.

Nazary und Shekib leben seit mehr als sechs Jahren in der Schweiz, ihre Asylgesuche wurden abgelehnt. Deshalb machen die beiden Afghanen seit dem 1. Februar einen Hungerstreik vor dem Staatssekretariat für Migration (SEM) in Wabern. Für diesen haben sie gemäss eigenen Angaben eine Bewilligung bis zum 10. Februar. Die beiden Männer fordern ein Bleiberecht für sich und alle afghanischen Menschen sowie die Möglichkeit, ihre Familien nachziehen zu können. Die Lage in der Schweiz bezeichnen sie als «prekär und rechtlos».

Das SEM habe mit Nazary und Shekib bereits Gespräche geführt, schreibt das Migrant Solidarity Network (MSN), eine Organisation, die sich für die Rechte von Migrantinnen und Migranten einsetzt. Das Interesse des SEM habe lediglich darin bestanden, eine Lösung für den Hungerstreik, jedoch nicht für die Situation der beiden Streikenden zu finden, kritisiert das MSN. Von der Bevölkerung hätten die Hungerstreikenden Unterstützung in Form eines Zelts und Decken erfahren. Sie würden nun versuchen, ein Folgegesuch und ein Gesuch um ein humanitäres Visum an das SEM zu überreichen, heisst es weiter in der Mitteilung.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen werden derzeit «keine Rückführungen nach Afghanistan mehr durchgeführt, und es werden im Asylverfahren auch keine Wegweisungsvollzüge mehr verfügt», schreibt das SEM auf seiner Webseite. Wie das MSN zudem aus einem Brief der Behörde an die Kantone zitiert, ordnet das SEM grundsätzlich eine vorläufige Aufnahme an, sofern ein Folgegesuch vorliegt oder der Fall vor dem Bundesverwaltungsgericht hängig ist. Ausgenommen davon sind erheblich straffällige Personen oder Personen, die eine Gefährdung der inneren Sicherheit und Ordnung der Schweiz darstellen.

