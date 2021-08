Afghanische Sängerin - «Ich dachte, dass ich hier sterben würde»

Die 36-Jährige ist in Afghanistan ein grosser Star.

Die Sängerin und TV-Moderatorin hatte am 17. August 2021 ein Bild gepostet, das sie und ihren Verlobten in einem Flugzeug aus Kabul zeigte.

Aryana Sayeed ist vergangene Woche aus Kabul geflohen. Der Instagram-Post der beliebten afghanischen Sängerin, auf dem sie zusammen mit ihrem Verlobten auf einem Militärflieger zu sehen war, sorgte für Aufsehen . In einem TV-Interview mit einem amerikanischen Sender, das CNN zusammengefasst hat, berichtet Sayeed nun von ihrer Flucht.

«Ich hatte das Gefühl, dass ich hier sterben werde»

Die Situation am Flughafen von Kabul sei chaotisch gewesen. Menschen hätten dicht aneinander gedrängt gestanden, mehrere Frauen seien ohnmächtig umgefallen, berichtet Sayeed sichtlich aufgebracht. Und dann sei da eine Frau gewesen, die ihr Baby habe abgeben wollen. «Sie kam einfach auf mich zu und gab mir ihr Kind. Als die Soldaten mich fragten, ob es mein Kind sei, verneinte ich. Ich konnte einfach nicht und fragte, ob sie es nicht trotzdem reinnehmen könnten… das Baby würde sonst sterben. Aber sie sagten Nein.»

Ausserdem hätten sie und ihr zukünftiger Ehemann, Hasib Sayed, vor ihrer definitiven Ausreise mindestens einmal erfolglos versucht, an den internationalen Flughafen von Kabul zu gelangen. «Ich hatte das Gefühl, dass ich hier sterben werde. Ich war hoffnungslos. Es war ein Wunder, dass wir es rausgeschafft haben.» Schliesslich seien sie die letzten Personen gewesen, die es an dem Abend noch in ein Flugzeug geschafft hatten.