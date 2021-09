Bruder in Lebensgefahr : Afghanischer Bub (5) stirbt nach der Flucht in Polen an giftigen Pilzen

Die fünfköpfige afghanische Familie entkam den Taliban – doch kaum in Polen angekommen, erlitten die drei Kinder eine schwere Pilzvergiftung. Ein Bub (5) starb, sein Bruder schwebt in Lebensgefahr.

1 / 4 Die USA, Grossbritannien und weitere Länder flogen im August zehntausende Afghaninnen und Afghanen in Sicherheit. Reuters Auch der nun verstorbene Ali und seine Familie waren aus Kabul gerettet und nach Polen geflogen worden. Getty Die Kinder hatten Gelbe Knollenblätterpilze gegessen… Wikipedia/Ak ccm/CC BY-SA 3.0

Darum gehts Ein fünfjähriger Bub ist wenige Tage nach der Flucht seiner Familie nach Polen an giftigen Pilzen gestorben. Sein Bruder (6) schwebt in Lebensgefahr.

Die Familie hatte die Knollenblätterpilze nahe der Flüchtlingsunterkunft im Wald gefunden.

Erst Tage zuvor waren die Mitglieder aus Kabul ausgeflogen worden.

Der fünfjährige afghanische Junge Ali, der nach der Machtübernahme der Taliban in Kabul nach Polen ausgeflogen worden war, ist dort nach dem Verzehr giftiger Pilze gestorben. Auch für seinen sechs Jahre alten Bruder Mustafa gebe es nur geringe Überlebenschancen, teilten die Ärzte und Ärztinnen in einer Kinderklinik in Warschau am Donnerstag mit. Die Jungen und ihre Familie waren am 23. August in Polen eingetroffen und in einer Flüchtlingsunterkunft in Podkowa Lesna in der Nähe von Warschau untergebracht worden.

Die Kinder hatten die Pilze am Tag nach ihrer Ankunft in einem nahen Wald gepflückt und danach in einer Suppe verspeist. Wie ABC News meldet, soll es sich um Grüne Knollenblätterpilze gehandelt haben. Der Arzt Jaroslaw Kierkus sagte, es sei der Hirntod des Fünfjährigen festgestellt worden. «Wir haben das Kind für tot erklärt.» Für Mustafa, bei dem diese Woche eine Leber-Transplantation vorgenommen worden war, sei die Prognose «ungünstig».

Vater arbeitete für die britische Armee

Die beiden Jungen waren zusammen mit ihrer 17-jährigen Schwester am 26. und 27. August im Krankenhaus aufgenommen worden. Die Schwester wurde später entlassen. Der Vater hatte nach einem Bericht des Nachrichtenportals Oko.press mehrere Jahre für die britische Armee in Afghanistan gearbeitet. Nach der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban in Kabul wurde die Familie von der polnischen Armee auf Wunsch der britischen Regierung ausgeflogen.

Die polnische Staatsanwaltschaft eröffnete ein Ermittlungsverfahren wegen des Todes des Jungen. Ein Sprecher der Ausländerbehörde dementierte einen Pressebericht, wonach die Kinder die Pilze verzehrten, weil sie in der Flüchtlingsunterkunft nicht genug zu essen bekommen hätten. Nach seinen Worten werden in der Unterkunft drei Mahlzeiten pro Tag ausgegeben. Er kündigte an, dass nach diesem «Unglücksfall» die Angestellten von Flüchtlingsunterkünften darauf hingewiesen würden, dass die Bewohnerinnen und Bewohner keine «Produkte unbekannter Herkunft» zu sich nehmen sollten.

